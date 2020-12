Ufficiale: Disney+ si arricchirà di titoli anche per un pubblico più adulto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è concluso da pochissime ore il Disney Investor Day 2020, evento che ha portato una marea di novità tra le mura della casa di Topolino, e una di queste ha a che fare proprio con la chiacchierata sezione con contenuti più adulti di Disney+. Leggi su nospoiler (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è concluso da pochissime ore il Disney Investor Day 2020, evento che ha portato una marea di novità tra le mura della casa di Topolino, e una di queste ha a che fare proprio con la chiacchierata sezione con contenuti più adulti di

3cinematographe : Ecco il primo trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier! La serie arriverà su Disney+ a marzo 2021. - cinefilosit : Sister Act 3, con Whoopi Goldberg, è ufficiale: arriverà su Disney+ #ILoveCinefilos - 3cinematographe : Svelato il primo trailer ufficiale della serie TV dedicata a #Loki! La serie riprenderà immediatamente dopo glie ve… - DrApocalypse : Sister Act 3 è ufficiale, arriverà su Disney Plus - afnewsinfo : WandaVision: nuovo trailer ufficiale per la serie Disney+ -