Udinese, Gotti: “Presto avrò la rosa al completo, ma voglio solo giocatori al top” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'Udinese è pronta a tornare in campo dopo il rinvio del match con l'Atalanta di domenica scorsa. I friulani domani sfideranno il Torino di Giampaolo, affamato di punti e pronto a complicare la vita alla squadra di Gotti. Il tecnico proprio domani tornerà in panchina dopo alcune gare di assenza: "La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta - dichiara Gotti a UdineseTV - , gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Alla fine però è solo il campo che dà realmente il polso della situazione". L'avversario dell'Udinese sarà il Torino, particolarmente bisognoso di punti: "E' una squadra simile a no in alcuni versi. Al di là del sistema di gioco che sicuramente ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'è pronta a tornare in campo dopo il rinvio del match con l'Atalanta di domenica scorsa. I friulani domani sfideranno il Torino di Giampaolo, affamato di punti e pronto a complicare la vita alla squadra di. Il tecnico proprio domani tornerà in panchina dopo alcune gare di assenza: "La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta - dichiaraTV - , gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Alla fine però èil campo che dà realmente il polso della situazione". L'avversario dell'sarà il Torino, particolarmente bisognoso di punti: "E' una squadra simile a no in alcuni versi. Al di là del sistema di gioco che sicuramente ...

ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Presto avrò la rosa al completo, ma voglio solo giocatori al top' - - Toro_News : ? | PROBABILE FORMAZIONE UDINESE Come giocheranno i bianconeri di #Gotti in #TorinoUdinese? #Deulofeu si candida - Toro_News : ? | CONVOCATI UDINESE I 23 della lista di Luca #Gotti per #TorinoUdinese: non c'è Stefano #Okaka, recupera #Lasagna… - marinabeccuti : Udinese, i 23 convocati di Gotti per Torino: out Okaka - Torinogranatait : Udinese, i 23 convocati di Gotti per Torino: out Okaka -