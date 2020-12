Uccise la moglie a coltellate assolto: il motivo scatena il caos (Di venerdì 11 dicembre 2020) Antonio Gozzini lo scorso anno ha ucciso la moglie a coltellate, nei giorni scori è stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e di volere, è caos 80enne uccide moglie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Antonio Gozzini lo scorso anno ha ucciso la, nei giorni scori è statoperché ritenuto incapace di intendere e di volere, è80enne uccide… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a Brescia, assolto per 'delirio di gelosia'. @MonicaCirinna del #Pd: 'un terribile ri… - PivaEdoardo : RT @DiReddito: Prima di commentare l'assoluzione per il marito che uccise la moglie, leggerei le motivazioni della sentenza, più che i tito… - rassegnastampa : Uccise la moglie in un 'delirio di gelosia', il giudice lo assolve - pentagram54 : RT @GiorgiaMeloni: Follia. E questa la chiamate giustizia? Sono disgustata. - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Per la Corte d'Assise l'uomo era incapace di intendere e di volere -