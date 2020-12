Trump riconosce sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale, attivista a TPI: “Il popolo saharawi è unito più che mai, combatteremo fino a indipendenza” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “L’annuncio di Trump non ha alcuna validità legale, perché è contrario a quello che stabiliscono le leggi internazionali e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite negli ultimi vent’anni”. Con queste parole Mohamed Dihani, attivista che si batta in favore della causa Saharawi, commenta con TPI la decisione del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump di riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale a fronte della “normalizzazione” dei rapporti diplomatici tra Rabat e Tel Aviv. Il Sahara Occidentale è un territorio desertico scarsamente popolato ma ricco di risorse naturali, che si trova nell’angolo nord-Occidentale dell’Africa. Ex colonia ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) “L’annuncio dinon ha alcuna validità legale, perché è contrario a quello che stabiliscono le leggi internazionali e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite negli ultimi vent’anni”. Con queste parole Mohamed Dihani,che si batta in favore della causawi, commenta con TPI la decisione del presidente uscente degli Stati Uniti Donalddire ladelsula fronte della “normalizzazione” dei rapporti diplomatici tra Rabat e Tel Aviv. Ilè un territorio desertico scarsamente popolato ma ricco di risorse naturali, che si trova nell’angolo nord-dell’Africa. Ex colonia ...

