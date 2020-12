Trump non molla! Ennesima richiesta per rovesciamento elettorale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non si arrende ancora l’uscende Presidente americano Donald Trump: ancora una richiesta ad importante organo su rovesci dell’esito dei voti. Ennesima richiesta del Presidente uscente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, riguardo un rovesciamento degli esiti delle votazioni avvenute a partire dal 3 Novembre. Questa volta l’appello di Trump arriva addirittura alla Corte Suprema,con una richiesta diretta e senza mezzi termini. “La Corte suprema rovesci l’esito del voto!”, questa la richiesta del capo del partito Repubblicano. Trump ha effettuato la richiesta direttamente su Twitter: “La Corte Suprema dovrebbe seguire la Costituzione e fare quello che tutti sanno deve essere ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non si arrende ancora l’uscende Presidente americano Donald: ancora unaad importante organo su rovesci dell’esito dei voti.del Presidente uscente degli Stati Uniti d’America, Donald, riguardo undegli esiti delle votazioni avvenute a partire dal 3 Novembre. Questa volta l’appello diarriva addirittura alla Corte Suprema,con unadiretta e senza mezzi termini. “La Corte suprema rovesci l’esito del voto!”, questa ladel capo del partito Repubblicano.ha effettuato ladirettamente su Twitter: “La Corte Suprema dovrebbe seguire la Costituzione e fare quello che tutti sanno deve essere ...

