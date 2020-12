Trump il mitomane irriso da Der Spiegel | ' È lui il perdente dell' anno'

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Per un borioso ecome lui deve essere una mazzata. E chissà quando insulti labcerà contro la stampa tedesca: Nello stesso giorno in cui Joe Biden e Kamala Harris vengono nominati "persone ...

Il settimanale tedesco contro il miliardario xenofobo: "La presidenza Trump finisce come è iniziata, senza decenza e senza dignità".Il presidente uscente si rivolge alla Food and Drug Administration: "Siete come una grande, vecchia, lenta tartaruga. Tirate fuori i dannati vaccini subito" ...