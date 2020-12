Trump annuncia: Marocco e Israele si accordano per normalizzazione rapporti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre è una data importante che USA, Marocco e Israele ricorderanno con enfasi e, specialmente le ultime due, celebreranno negli anni a venire. L’avvenimento, denominato “svolta” come leggeremo in seguito nelle parole di Trump, non è altro che l’accordo al quale sono giunti il Regno del Marocco e Israele per ristabilire delle complete relazioni diplomatiche. Necessario, quindi, menzionare i cosiddetti “Accordi di Abramo”, firmati alla Casa Bianca di Washington il 15 settembre 2020. Questi, sponsorizzati dall’amministrazione Trump, hanno come fine ultimo la normalizzazione dei rapporti tra gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il Bahrein con Israele. Il Presidente uscente degli Stati Uniti, scrive su Twitter: “Un’altra svolta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre è una data importante che USA,ricorderanno con enfasi e, specialmente le ultime due, celebreranno negli anni a venire. L’avvenimento, denominato “svolta” come leggeremo in seguito nelle parole di, non è altro che l’accordo al quale sono giunti il Regno delper ristabilire delle complete relazioni diplomatiche. Necessario, quindi, menzionare i cosiddetti “Accordi di Abramo”, firmati alla Casa Bianca di Washington il 15 settembre 2020. Questi, sponsorizzati dall’amministrazione, hanno come fine ultimo ladeitra gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il Bahrein con. Il Presidente uscente degli Stati Uniti, scrive su Twitter: “Un’altra svolta ...

Il celebre magazine sceglie il presidente eletto e la sua vice, battuto anche il virologo Fauci. Lo ha annunciato Bruce Springsteen ...