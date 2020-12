Trovato l’accordo europeo sul clima: taglio delle emissioni del 55% entro il 2030 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una notte in bianco per trovare l’intesa sul clima. Che alla fine è arrivata. Dopo ore di discussioni, il Consiglio dell’Unione europea ha Trovato un accordo sul testo che regolamenta la lotta ai cambiamenti climatici. L’obiettivo dichiarato per il prossimo decennio è di tagliare le emissioni del 55%. Quello del 2030 è uno dei traguardi più impegnativi del Green Deal europeo, firmato lo scorso anno, e nel suo cammino verso il 2050 – quando bisognerà raggiungere quota 0 emissioni. A dare la notizia dell’accordo è stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter. «L’Europa è a capo della lotta contro i cambiamenti climatici. Abbiamo deciso di tagliare le emissioni di almeno il ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una notte in bianco per trovare l’intesa sul. Che alla fine è arrivata. Dopo ore di discussioni, il Consiglio dell’Unione europea haun accordo sul testo che regolamenta la lotta ai cambiamentitici. L’obiettivo dichiarato per il prossimo decennio è di tagliare ledel 55%. Quello delè uno dei traguardi più impegnativi del Green Deal, firmato lo scorso anno, e nel suo cammino verso il 2050 – quando bisognerà raggiungere quota 0. A dare la notizia delè stato il presidente del Consiglio, Charles Michel, su Twitter. «L’Europa è a capo della lotta contro i cambiamentitici. Abbiamo deciso di tagliare ledi almeno il ...

