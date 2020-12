Trova i luoghi sulle cartoline degli anni ’60 e mostra come sono diventati oggi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il trascorrere del tempo molte volte si mostra davvero impietoso e luoghi che magari in passato erano bellissimi e molto frequentati, oggi si riTrovano ad essere desolati e distrutti. oggi vogliamo farvi vedere alcune immagini che mostrano degli spazi che negli anni ’60 erano davvero popolari e che oggi invece si Trovano in uno stato di abbandono completo. L’idea di mettere a confronto queste immagini è stata del fotografo Pablo Iglesias Maurer, che ha rivisitato gli stessi luoghi ritratti in un vecchio rullino, documentando le differenze causate dall’abbandono, dando vita ad “Abandoned States”, una sensazionale serie di fotografie che mostrano le differenze tra il passato e il ... Leggi su virali.video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il trascorrere del tempo molte volte sidavvero impietoso eche magari in passato erano bellissimi e molto frequentati,si rino ad essere desolati e distrutti.vogliamo farvi vedere alcune immagini chenospazi che negli’60 erano davvero popolari e cheinvece sino in uno stato di abbandono completo. L’idea di mettere a confronto queste immagini è stata del fotografo Pablo Iglesias Maurer, che ha rivisitato gli stessiritratti in un vecchio rullino, documentando le differenze causate dall’abbandono, dando vita ad “Abandoned States”, una sensazionale serie di fotografie cheno le differenze tra il passato e il ...

lorenzo00556952 : @PaolinoNapolit7 Il Papa è un uomo almeno sembra , non è il DIO in terra come e i fedeli cristiani pensano e lo han… - BadGalVali_ : @LucaNicotera Io ho scritto al sito da cui ho fatto l’ordine ben 5 volte per sapere in che parte dell’Europa si tro… - diwinetaste : Trova #ristoranti ed #enoteche intorno a te con la Guida dei Luoghi di DiWineTaste Mobile per Android - iii_inmm : Trova la differenza! ??…nel 2010 divieto del velo islamico che copre il viso in luoghi pubblici, nel 2020 se non ti… - Freedomtripita1 : Con il termine “exclave” si intende un territorio che si trova in uno stato diverso da quello a cui appartiene poli… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova luoghi TG - Trova Gioie, un progetto per scoprire Assisi in maniera alternativa Assisi News “L’odore della pace”. Racconto ispirato a una terribile vicenda accaduta a Berlino

"L'odore della pace" è un racconto di L. Zenone ed è ispirato a una terribile vicenda accaduta a Berlino più di dieci anni fa.

Mandy Barker: "Io, artista della plastica in difesa del pianeta"

La fotografa inglese, ora in mostra a Venezia, immortala - con una tecnica affascinante - i detriti che deturpano la natura. E ci racconta come la ...

"L'odore della pace" è un racconto di L. Zenone ed è ispirato a una terribile vicenda accaduta a Berlino più di dieci anni fa.La fotografa inglese, ora in mostra a Venezia, immortala - con una tecnica affascinante - i detriti che deturpano la natura. E ci racconta come la ...