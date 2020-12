Tribunale dei ministri: cos’è, come funziona e che compito svolge (Di venerdì 11 dicembre 2020) Recentemente, le notizie di cronaca hanno spesso citato il cosiddetto Tribunale dei ministri. Ci riferiamo in particolare alle vicende che hanno coinvolto il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione al soccorso in mare di navi che trasportano migranti e alla questione dell’Italia come porto sicuro. Qui di seguito vogliamo proprio chiarire che cos’è questo Tribunale, come funziona e quali compiti ha: infatti, negli articoli giornalistici o nelle notizie dei tg, non si ha sempre il tempo anche di dettagliare la funzione di questo o quell’organo dello Stato. Vediamolo qui più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulle due differenze essenziali tra Governo e Parlamento, e cosa dice la Costituzione, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Recentemente, le notizie di cronaca hanno spesso citato il cosiddettodei. Ci riferiamo in particolare alle vicende che hanno coinvolto il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione al soccorso in mare di navi che trasportano migranti e alla questione dell’Italiaporto sicuro. Qui di seguito vogliamo proprio chiarire chequestoe quali compiti ha: infatti, negli articoli giornalistici o nelle notizie dei tg, non si ha sempre il tempo anche di dettagliare la funzione di questo o quell’organo dello Stato. Vediamolo qui più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulle due differenze essenziali tra Governo e Parlamento, e cosa dice la Costituzione, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

matteosalvinimi : Io sabato prossimo torno in Tribunale a Catania per un “sequestro” di persona che non ha causato morti, feriti o pr… - matteosalvinimi : Mi auguro che Germania intervenga a tutela dei nomi di #FalconeeBorsellino, dopo la sentenza di un tribunale tedesc… - amnestyitalia : Il Tribunale antiterrorismo ha confermato il congelamento temporaneo del patrimonio dei dirigenti di @EIPR. Aspetti… - carloponzano : @GiuseppeConteIT Furbacchione, stai solo dicendo che hai aggiunto 209 miliardi al conto da farci pagare. E magari a… - oscuro_pirata : Amico mio ora comincia la campagna diffamatoria dei tg di sx Quando Trump affermava che bidè aveva truffato le elez… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale dei Arrestata giudice del tribunale dei minori. L'accusa: "corruzione" FirenzeToday Il pg verso la riconferma, ma l’incognita è con quanti voti

Rinnovo cariche del Ministero pubblico, lunedì il Gran Consiglio procederà anche all’elezione del procuratore generale. Pagani unico candiato. Anatomia di un ruolo ...

La rivolta dei giudici onorari, stop alle udienze e sciopero della fame

A Napoli e dintorni i magistrati onorari sono circa mille. Le loro competenze spaziano dal settore penale (furti, rapine semplici, fatti di droga e stalking) a quello civile (cause ordinarie fino a un ...

Rinnovo cariche del Ministero pubblico, lunedì il Gran Consiglio procederà anche all’elezione del procuratore generale. Pagani unico candiato. Anatomia di un ruolo ...A Napoli e dintorni i magistrati onorari sono circa mille. Le loro competenze spaziano dal settore penale (furti, rapine semplici, fatti di droga e stalking) a quello civile (cause ordinarie fino a un ...