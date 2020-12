Trattativa Stato mafia, confermata in Cassazione l’assoluzione dell’ex ministro Calogero Mannino (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Estraneo a tutte le contestazioni. Tesi dell’accusa illogica ed incongruente”. A inizio gennaio erano state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado che aveva confermato il verdetto di assoluzione emesso davanti al gup di Palermo nel processo con il rito abbreviato. Oggi è arrivato l’ultimo gradino del percorso giudiziario. La Cassazione ha confermato l’estraneità dell’ex ministro Calogero Mannino (Dc) alle accuse. Mannino era imputato per violenza o minaccia ad un corpo politico o istituzionale dello Stato e alle sue assoluzioni gli inquirenti di Palermo si erano opposti. I giudici della VI sezione penale di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Palermo contro la sentenza pronunciata il 22 luglio del 2019 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Estraneo a tutte le contestazioni. Tesi dell’accusa illogica ed incongruente”. A inizio gennaio erano state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado che aveva confermato il verdetto di assoluzione emesso davanti al gup di Palermo nel processo con il rito abbreviato. Oggi è arrivato l’ultimo gradino del percorso giudiziario. Laha confermato l’estraneità(Dc) alle accuse.era imputato per violenza o minaccia ad un corpo politico o istituzionale delloe alle sue assoluzioni gli inquirenti di Palermo si erano opposti. I giudici della VI sezione penale di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Palermo contro la sentenza pronunciata il 22 luglio del 2019 ...

Dopo un lungo braccio di ferro con i Paesi del blocco orientale, capitanati dalla Polonia, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha potuto annunciare che i capi di Stato e di governo ...