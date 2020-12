Trama e promo del finale invernale di Grey’s Anatomy 17, ennesimo crossover con Station 19 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il finale invernale di Grey’s Anatomy 17 è già alle porte: il sesto episodio della stagione sarà l’ultimo prima della tradizionale pausa di dicembre. Stavolta lo stop è arrivato prima del solito, dopo pochissimi episodi, visto che la serie è tornata in onda con due mesi di ritardo a causa della pandemia. Con Meredith che sta ancora combattendo contro il Covid-19 e Tom che si è ammalato con gravi sintomi al punto da far temere per la sua vita, questa prima parte di stagione è stata tutta centrata sulla pandemia da Coronavirus e su come l’ospedale abbia dovuto adeguarsi, tra poche risorse e medici stremati, a nuovi protocolli e metodologie di assistenza. Il Covid sarà anche al centro del finale invernale di Grey’s Anatomy 17, che sarà un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildi17 è già alle porte: il sesto episodio della stagione sarà l’ultimo prima della tradizionale pausa di dicembre. Stavolta lo stop è arrivato prima del solito, dopo pochissimi episodi, visto che la serie è tornata in onda con due mesi di ritardo a causa della pandemia. Con Meredith che sta ancora combattendo contro il Covid-19 e Tom che si è ammalato con gravi sintomi al punto da far temere per la sua vita, questa prima parte di stagione è stata tutta centrata sulla pandemia da Coronavirus e su come l’ospedale abbia dovuto adeguarsi, tra poche risorse e medici stremati, a nuovi protocolli e metodologie di assistenza. Il Covid sarà anche al centro deldi17, che sarà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Trama promo Trama e promo del finale invernale di Grey's Anatomy 17 + Station 19 OptiMagazine The Prom: una storia di rinascita nella commedia musicale

Il catalogo delle novità Netflix ci regala un titolo pieno di musica, il cui titolo è The Prom. Il film è prodotto da Ryan Murphy e racconta un’emozionante storia con protagonisti Meryl Streep, Nicole ...

Anticipazioni americane Grey's Anatomy 17x05: Miranda Bailey assiste la madre malata

Nel quinto episodio di Grey's Anatomy 17, in onda negli Usa il 10 dicembre, la dottoressa Bailey ha assistito la madre affetta da Covid-19.

