Torta al cioccolato dietetica | pronta in 5 minuti e con sole 37 Calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Amate ilma siete a dieta e non volete rinunciare alla linea? Ecco la ricetta che vi permetterà di cucinare una buonissimaal, velocissima e con solamente 37al: Ingredienti 236 grammi di zucchero bianco da tavola (in alternativa potete usare lo zucchero di canna o la metà di dolcificante di Stevia) 177 grammi di yogurt greco 120 grammi fiocchi d’avena integrali 120 grammi di cacao amaro in polvere 60 ml di latte scremato 5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci Un uovo intero Q.b. di sale fino da cucina. Avrete bisogno anche di un pezzetto di burro, per ungere lo stampo. Le dosi indicate sono per 8- 10 persone Amalgamare gli ingredienti Dentro una bacinella mettere lo ...