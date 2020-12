Torino-Udinese,la verità di Giampaolo: ”Derby contro la Juventus? Abbiamo perso per un motivo. Segre con la maglia di Dybala…”” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'allenatore del Torino, Marco Giampaolo, prova a ricomporre il morale della sua squadra dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus di Andrea Pirlo per 2 a 1.I granata, dopo la rimonta subita nel derby, si ritrovano al terzultimo posto in classifica con soli sei punti conquistati in dieci partite.Archiviato con non poco rammarico la stracittadina contro i bianconeri, gli uomini di Giampaolo puntano a rialzarsi cominciando proprio dal prossimo match che li vedrà sfidare sabato 12 dicembre alle ore 18:00 l'Udinese di Gotti.VIDEO Juventus-Torino, Pirlo orgoglioso: “Bisogna saper vincere anche le partite sporche”Intervenuti nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico Giampaolo ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'allenatore del, Marco, prova a ricomporre il morale della sua squadra dopo la sconfitta rimediataladi Andrea Pirlo per 2 a 1.I granata, dopo la rimonta subita nel derby, si ritrovano al terzultimo posto in classifica con soli sei punti conquistati in dieci partite.Archiviato con non poco rammarico la stracittadinai bianconeri, gli uomini dipuntano a rialzarsi cominciando proprio dal prossimo match che li vedrà sfidare sabato 12 dicembre alle ore 18:00 l'di Gotti.VIDEO, Pirlo orgoglioso: “Bisogna saper vincere anche le partite sporche”Intervenuti nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, il tecnicoha ...

