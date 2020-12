Torino-Udinese | i convocati di Gotti | ancora assente Okaka

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’affronterà ilin trasferta in questa giornata di Serie A: Lucaha stilato la lista deiper la gara Luca, tecnico dell’, ha stilato la lista deiper la gara di domani contro il. Ecco la lista da cui è. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 ScuffetDIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 90 ZeegelaarCENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul, 11 Walace; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo; 99 CoulibalyATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski Leggi su Calcionews24.com

analizza il momento della squadra alla vigilia del delicato confronto con l'Udinese. "Dobbiamo giocare la partita con la mente fredda e il cuore - ha detto ai microfoni di Torino Channel - e senza ..."