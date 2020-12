Torino, carabiniera vittima di revenge porn: “Invio tutto ai tuoi superiori” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alcuni anni fa l’uomo ricattò la donna fingendosi un carabiniere. Adesso che lei è diventata carabiniera, il responsabile del revenge porn è sotto processo. La vicenda è accaduta a Torino diversi anni fa, ma è finita in tribunale solo recentemente. La donna, che oggi ha 33 anni, al tempo aveva 19 anni e aveva conosciuto l’uomo sul web. Lui per ingannarla si era presentato come suo coetaneo e carabiniere, sfruttando il fatto che la giovane volesse arruolarsi nell’Arma dei carabinieri e offrendole qualche finto consiglio. La ragazza si fidò di lui: pur senza mai incontrarsi, i due iniziarono una relazione a distanza. Ma quando la carabiniera decise di troncare il rapporto iniziarono le minacce e le persecuzioni. “Mandami altre foto o creo un cd con quelle che ho già e le spedisco ai ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alcuni anni fa l’uomo ricattò la donna fingendosi un carabiniere. Adesso che lei è diventata, il responsabile delè sotto processo. La vicenda è accaduta adiversi anni fa, ma è finita in tribunale solo recentemente. La donna, che oggi ha 33 anni, al tempo aveva 19 anni e aveva conosciuto l’uomo sul web. Lui per ingannarla si era presentato come suo coetaneo e carabiniere, sfruttando il fatto che la giovane volesse arruolarsi nell’Arma dei carabinieri e offrendole qualche finto consiglio. La ragazza si fidò di lui: pur senza mai incontrarsi, i due iniziarono una relazione a distanza. Ma quando ladecise di troncare il rapporto iniziarono le minacce e le persecuzioni. “Mandami altre foto o creo un cd con quelle che ho già e le spedisco ai ...

