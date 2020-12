Torino, cade dalla finestra della scuola dove era entrato per rubare: e il ladro finisce in ospedale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quando gli agenti della Squadra Volante, questa mattina, venerdì 11 dicembre 2020, attorno alle 6, sono intervenuti all'interno dell'Istituto Saba di via Lorenzini, quel ladro era a terra, ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quando gli agentiSquadra Volante, questa mattina, venerdì 11 dicembre 2020, attorno alle 6, sono intervenuti all'interno dell'Istituto Saba di via Lorenzini, quelera a terra, ...

