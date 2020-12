Tokyo2020 | Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –edstringono una partnership strategica che durerà almeno fino alle Olimpiadi Invernali cinesi del 2022 e che vedrà l'azienda leader italiana della grande distribuzione diventare official partner dell'Italia Team e official supplier di Casa Italia ai prossimidi Tokyo. “Siamo felicissimi di questa nuova partnership, anche perchè è la prima volta chesi unisce a un progetto sportivo così rilevante – ha spiegato nel corso della presentazione dell'accordo il Ceo dell'azienda Sami Kahale – Condividiamo con ilgli stessi valori di eccellenza, integrità e passione, ma anche l'italianità e la volontà di promuovere stili di vita sani ed equilibrati. Siamo in un periodo difficile, ma mi auguro di tutto cuore che le Olimpiadi possano essere una leva, uno ...