TikTok potrebbe valere 180 miliardi dopo nuovo round di finanziamento (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – TikTok, il social network cinese popolarissimo tra i teenager di tutto il mondo, starebbe chiudendo un round di finanziamento record, guidato dalle società di private equity statunitensi Sequoia Capital e KKR & Co. La valutazione di ByteDance, la società che controlla TikTok, potrebbe quindi arrivare a 180 miliardi di dollari, con questo round da 2 miliardi di dollari, secondo quanto riporta Reuters. La società cinese, fondata nel 2016, vedrebbe in questo modo più che raddoppiare la sua valutazione negli ultimi due anni, nonostante fosse già la startup di maggior valore al mondo. L'ultimo round di finanziamento di ByteDance risale al 2018, dopo il quale fu valutata 78

