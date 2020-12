The Voice Senior streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata di The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. “Mi è piaciuto questo mio ruolo un po’ defilato rispetto alle conduzioni ridondanti a cui sono abituata – ha detto la conduttrice Antonella Clerici -. Ascolto molto, guardo, c’è una carezza che ho nei confronti di queste persone e l’emozione non solo di sentirle cantare ma di conoscere anche le loro vite”. Ma dove sarà possibile vedere la terza puntata di The Voice Senior in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv Il programma, come ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi The, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. “Mi è piaciuto questo mio ruolo un po’ defilato rispetto alle conduzioni ridondanti a cui sono abituata – ha detto la conduttrice Antonella Clerici -. Ascolto molto, guardo, c’è una carezza che ho nei confronti di queste persone e l’emozione non solo di sentirle cantare ma di conoscere anche le loro vite”. Masarà possibileladi Theintv e live? Di seguito tutte le informazioni. In tv Il programma, come ...

trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 11 DICEMBRE 2020: UN VENERDÌ TRA THE VOICE SENIOR, GFVIP E FRATELLI DI CROZZA - carlo_magnani : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #12dicembre 1915 nasce da origini Italiane il cantante/attore Frank Sinatra 'the voice' Una storia di t… - vitozullo1 : #ricordiamodomani #12dicembre 1915 nasce da origini Italiane il cantante/attore Frank Sinatra 'the voice' Una sto… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 con Antonella Clerici le ultime Blind Audition di “The Voice Senior” – Con lei i coach Lored… -