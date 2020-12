The Voice Senior: stasera la terza puntata del talent show per i cantanti over 60 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Antonella Clerici conduce la terza puntata di The Voice Senior, in onda stasera 11 dicembre su Rai1. Leggi su comingsoon (Di venerdì 11 dicembre 2020) Antonella Clerici conduce ladi The, in onda11 dicembre su Rai1.

trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - theciullos : il tunnel di oggi è: guardare video su YouTube di gente che racconta la propria esperienza a XFactor/The Voice/Amer… - GossipItalia3 : Chi è Pietrosauro, il trapper 63enne che ha conquistato The Voice Senior #gossipitalianews - m_brants : @dayrolbia Gnomio, ruiva, the Voice - NethipEdien2000 : RT @Affaritaliani: The Voice Senior, è Pietrosauro show Trapper a 63 anni: spopola sui social -