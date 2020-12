The Voice Senior: Pietrosauro ‘star’ dei social, la vita ed il particolare retroscena (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pietrosauro, concorrente di The Voice Senior è già diventato una star acclamata sui social. Scopriamo insieme chi è il nuovo concorrente Pietrosauro, la nuova star di The Voice Senior (Instagram @Pietrosauromusic)Pietro Dall’Oglio, 63 anni, con un passato alle spalle da broker finanziario, è oggi uno dei volti più noti dello show di Rai Uno, The Voice Senior. “Sono il cantante trap più vecchio del mondo, per questo ho scelto come nome d’arte Pietrosauro”, così ha risposto il trapper circa il suo nome originale che desta subito interrogativi. Entrato in scena per la prima volta durante la Blind Audition, Pietro ha colpito immediatamente i giudici del talent. LEGGI ANCHE: GF Vip, cosa ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020), concorrente di Theè già diventato una star acclamata sui. Scopriamo insieme chi è il nuovo concorrente, la nuova star di The(Instagram @music)Pietro Dall’Oglio, 63 anni, con un passato alle spalle da broker finanziario, è oggi uno dei volti più noti dello show di Rai Uno, The. “Sono il cantante trap più vecchio del mondo, per questo ho scelto come nome d’arte”, così ha risposto il trapper circa il suo nome originale che desta subito interrogativi. Entrato in scena per la prima volta durante la Blind Audition, Pietro ha colpito immediatamente i giudici del talent. LEGGI ANCHE: GF Vip, cosa ...

