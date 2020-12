The Voice Senior, novità in vista: cambia il meccanismo nella gara, ora è tutto “al buio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre andrà in onda la terza puntata di The Voice Senior, il programma con al timone Antonella Clerici. Tante le novità in vista, con il meccanismo della gara che a breve subirà dei cambiamenti. cambia il meccanismo della gara Importanti novità in vista a The Voice Senior, il programma condotto con successo da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre andrà in onda la terza puntata di The, il programma con al timone AntoClerici. Tante lein, con ildellache a breve subirà deimenti.ildellaImportantiina The, il programma condotto con successo da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - lorenzog31 : RT @bubinoblog: THE VOICE SENIOR: TERZA PUNTATA DELLO SHOW DI ANTONELLA CLERICI E NUOVI TALENTI OVER 60 - andreaferriero_ : @alecattelan Ale sappi che ti guarderemmo anche a the voice - sinbetcha : non i miei che si sono fissati con the voice senior - tportsottaluna : #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP se questo gf non va come deve andare vedo the voice -