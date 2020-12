The Voice Senior, in attesa della terza puntata Clementino presenta la nuova canzone con Nerone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cresce l’attesa per la terza puntata di The Voice Senior. Sarà l’ultima puntata dedicata alle Blind Audition, dopo gli ottimi risultati delle prime due puntate (con quattro milioni di telespettatori a puntata, con un leggero decremento tra la seconda e la prima puntata). Le squadre guidate dai Carrisi (Jasmine e Al Bano), Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino si completeranno e poi sarà il tempo di semifinale e finale. In attesa di scoprire quali nuovi cantanti Senior completeranno i team (e c’è tanta curiosità per scoprire se ci saranno ulteriori sorprese come nelle settimane scorse – come per esempio l’entrata nel talent del padre di Giorgia) parliamo quest’oggi dell’ultima ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cresce l’per ladi The. Sarà l’ultimadedicata alle Blind Audition, dopo gli ottimi risultati delle prime due puntate (con quattro milioni di telespettatori a, con un leggero decremento tra la seconda e la prima). Le squadre guidate dai Carrisi (Jasmine e Al Bano), Gigi D’Alessio, Loredana Bertè esi completeranno e poi sarà il tempo di semifinale e finale. Indi scoprire quali nuovi cantanticompleteranno i team (e c’è tanta curiosità per scoprire se ci saranno ulteriori sorprese come nelle settimane scorse – come per esempio l’entrata nel talent del padre di Giorgia) parliamo quest’oggi dell’ultima ...

