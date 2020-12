The Voice Senior: Giovanna Marinuzzi (video e gallery) (Di venerdì 11 dicembre 2020) La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Giovanna Joy Marinuzzi, di Roma che ha portato sul palco il brano “Niente da capire”, di Francesco De Gregori. Giovanna, cantante e chitarrista, ha avuto un flirt proprio con Francesco De Gregori, che fa il suo nome nel brano che lei ha cantato. Per Giovanna, che ha anche suonato la chitarra, non si è però girato nessuno. A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) La terza puntata di Thedi questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione diJoy, di Roma che ha portato sul palco il brano “Niente da capire”, di Francesco De Gregori., cantante e chitarrista, ha avuto un flirt proprio con Francesco De Gregori, che fa il suo nome nel brano che lei ha cantato. Per, che ha anche suonato la chitarra, non si è però girato nessuno. A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper ...

LoredanaBerte : Tutto pronto per la terza serata di @THEVOICE_ITALY dove si definiscono le squadre e si completano i team! Prontis… - trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - zazoomblog : NELLO BUONGIORNO- Sorpresa tra i coach: “Si sente che sei un collega…” (The Voice) - #NELLO #BUONGIORNO- #Sorpresa… - mrtxvfearless : prima c'era gigi d'alessio a the voice dei vecchi - DjTripolone : Guardando the voice senior, ho capito che il successo è una montagna alta con la cima stretta: in pochi riescono a… -