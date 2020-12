The Voice Senior: Gennaro Vilardi (video e gallery) (Di sabato 12 dicembre 2020) La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Gennardo Vilardi, 74enne che ha portato sul palco il brano “Tu vò fà l’americano”, di Renato Carosone. Gennaro, terzultimo di nove figli, è nato nel Rione Sanità di Napoli. Per anni è stato in collegio, poi ha conosciuto sua moglie, che si innamorò delle sue canzoni. Gennaro è non vedente e da giovane ha partecipato a qualche concorso, ma mai in tv. Per lui si sono girati i Carrisi e Clementino, ma alla fine ha scelt A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020) La terza puntata di Thedi questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Gennardo, 74enne che ha portato sul palco il brano “Tu vò fà l’americano”, di Renato Carosone., terzultimo di nove figli, è nato nel Rione Sanità di Napoli. Per anni è stato in collegio, poi ha conosciuto sua moglie, che si innamorò delle sue canzoni.è non vedente e da giovane ha partecipato a qualche concorso, ma mai in tv. Per lui si sono girati i Carrisi e Clementino, ma alla fine ha scelt A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua ...

LoredanaBerte : Tutto pronto per la terza serata di @THEVOICE_ITALY dove si definiscono le squadre e si completano i team! Prontis… - trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - amatorosalia1 : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #12dicembre 1915 nasce da origini Italiane il cantante/attore Frank Sinatra 'the voice' Una storia di t… - milan_esc : RT @emalombardini: Marco Guerzoni da Sanremo all'Eurovision, ora rieccolo a The Voice Senior - milan_esc : RT @Euromusica: Marco Guerzoni da Sanremo all'Eurovision, ora rieccolo a The Voice Senior -