The Voice Senior: Alfonso Di Belardino (video e gallery) (Di sabato 12 dicembre 2020) La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Alfonso Di Belardino, 73enne che ha portato sul palco il brano “Perfect” di Ed Sheeran. Alfonso è nato a Roma ma ha vissuto pe 40 anni a Milano. Con la moglie hanno adottato una bambina, che oggi gli ha dato tre nipoti. Alfonso ha convinto Clementino, l’unico che doveva ancora completare la sua squadra, e così ha fatto. A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020) La terza puntata di Thedi questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione diDi, 73enne che ha portato sul palco il brano “Perfect” di Ed Sheeran.è nato a Roma ma ha vissuto pe 40 anni a Milano. Con la moglie hanno adottato una bambina, che oggi gli ha dato tre nipoti.ha convinto Clementino, l’unico che doveva ancora completare la sua squadra, e così ha fatto. A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino. ...

LoredanaBerte : Tutto pronto per la terza serata di @THEVOICE_ITALY dove si definiscono le squadre e si completano i team! Prontis… - trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - athalfuns95 : The Voice Senior >>> qualsiasi altro talent musicale. Tanto vi dovevo #TheVoiceSenior - Beatrice_Tv20 : Se non si risolve la storia delle votazioni do' Brasil anche la casa ne sarà influenzata. Chi si espone esce quindi… - zazoomblog : The Voice Senior 3a puntata- Diretta concorrenti: D’Alessio sfida e batte Bertè - #Voice #Senior #puntata-… -