"The Prom", il musical su Netflix spreca il duo formato da Streep e Kidman - (Di venerdì 11 dicembre 2020) Serena Nannelli Buone intenzioni, musiche coinvolgenti e un paio di star senza bisogno di presentazioni, eppure il risultato è una delusione, ossia un florilegio di banalità Esce oggi su Netflix l’atteso The Prom, trasposizione cinematografica del musical di Broadway di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar. Si tratta del primo film nato dal multimilionario accordo che il colosso dello streaming ha stipulato con Ryan Murphy (300 milioni di dollari in cinque anni per un complessivo di dieci progetti). Nonostante il coinvolgimento di un cast che annovera nomi come Meryl Streep e Nicole Kidman, “The Prom” è un agglomerato di scenette posticce cucite tra loro da acuti e piroette. Vorrebbe farsi manifesto canoro contro la discriminazione degli omosessuali e invece, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Serena Nannelli Buone intenzioni, musiche coinvolgenti e un paio di star senza bisogno di presentazioni, eppure il risultato è una delusione, ossia un florilegio di banalità Esce oggi sul’atteso The, trasposizione cinematografica deldi Broadway di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar. Si tratta del primo film nato dal multimilionario accordo che il colosso dello streaming ha stipulato con Ryan Murphy (300 milioni di dollari in cinque anni per un complessivo di dieci progetti). Nonostante il coinvolgimento di un cast che annovera nomi come Meryle Nicole, “The” è un agglomerato di scenette posticce cucite tra loro da acuti e piroette. Vorrebbe farsi manifesto canoro contro la discriminazione degli omosessuali e invece, ...

NetflixIT : Watch noi che andiamo a cantare e ballare tutte le canzoni con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e chi più… - moonflovers : taylor però questa doveva essere una giornata felice con the prom e santa clause 2 - xhostia_puta : oggi in ordine farò -l'ascolto di evermore -un fix al disastro che è la mia squadra del fantawomen a centrocampo -u… - RazziaUltima : Ryan Murphy rivisita in chiave cinematografica il musical #TheProm, regalando brio, gioia e speranza agli emarginat… - MovieTrainercom : #TheProm: da oggi su Netflix! ???? Diretto da #RyanMurphy e interpretato da #MerylStreep #JamesCorden #NicoleKidman… -