The Handmaid's Tale 5 si farà, il rinnovo annunciato dal cast con la quarta stagione ancora da girare (video) (Di venerdì 11 dicembre 2020) La lotta interna di June Osborne per il rovesciamento del regime di Gilead non sembra essere prossima alla conclusione. Nel corso del Disney Investor Day è stato annunciato il sì ufficiale a The Handmaid's Tale 5. La serie distopica Hulu, prodotta e distribuita da MGM, continuerà dunque a esplorare i meandri del mondo oscurantista elaborato da Margaret Atwood ne Il Racconto dell'Ancella e nel suo recente seguito, I Testamenti. La notizia ha tutti i connotati di un impegno di lungo termine: le riprese di The Handmaid's Tale 4, infatti, sono state riavviate poche settimane fa dopo il lungo stop imposto al settore dalla pandemia di Coronavirus. La quarta stagione, che vedrà il debutto alla regia di Elisabeth Moss, è attualmente in produzione in Canada.

