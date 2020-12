Tg Scuola, edizione del 11 dicembre 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Testi, racconti e poesie per dire basta al fenomeno della violenza contro le donne. Sono i lavori realizzati dalle scuole che hanno partecipato al concorso indetto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso dal polo tecnico scientifico ‘Brutium’ di Cosenza. La cerimonia di premiazione del concorso, giunto alla sua seconda edizione e dedicato quest’anno all’educazione all’affettività, si è svolta online sui canali social di diregiovani.it. “Nonostante le difficoltà che le scuole stanno vivendo in questo periodo gli studenti e le studentesse hanno realizzato dei lavori che tutti abbiamo apprezzato moltissimo”, ha commentato la dirigente dell’Istituto ‘Brutium’, Rosita Paradiso. ‘Educazione digitale’, al via il progetto dell’Ipsia Meucci di Cagliari Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) Testi, racconti e poesie per dire basta al fenomeno della violenza contro le donne. Sono i lavori realizzati dalle scuole che hanno partecipato al concorso indetto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso dal polo tecnico scientifico ‘Brutium’ di Cosenza. La cerimonia di premiazione del concorso, giunto alla sua seconda edizione e dedicato quest’anno all’educazione all’affettività, si è svolta online sui canali social di diregiovani.it. “Nonostante le difficoltà che le scuole stanno vivendo in questo periodo gli studenti e le studentesse hanno realizzato dei lavori che tutti abbiamo apprezzato moltissimo”, ha commentato la dirigente dell’Istituto ‘Brutium’, Rosita Paradiso. ‘Educazione digitale’, al via il progetto dell’Ipsia Meucci di Cagliari

