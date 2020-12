Tg Politico Parlamentare | edizione del 11 dicembre 2020

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il governo è pronto a tornare sui suoi passi e concedere deroghe agli spostamenti a Natale tra piccoli Comuni. Camera e Senato però se ne dovranno assumere la responsabilità. Il premier Giuseppe Conte, da Bruxelles dove sta partecipando al Consiglio europeo, apre alle richieste di sindaci e parlamentari. Chi vive in piccoli centri potrà dunque andare a trovare i familiari in un raggio chilometrico contenuto, è il ragionamento di Conte, ma qualsiasi misura che possa essere un’eccezione- ha sottolineato il presidente del Consiglio- andrà assunta con grande cautela per non rischiare di scatenare una terza ondata di contagio. MATTARELLA: CONTRO IL COVID SERIETÀ E UNITÀ

Dire

I leader Ue apprezzano l'ok al Mes, ma per il premier non esce rafforzato come in quel G7 in cui ballava il suo nuovo mandato. Fiato sospeso per come l'Italia gestirà i 209 miliardi, che non comincera ...3' di lettura Ancona 11/12/2020 - Le scuole di lingue dimenticate dal Governo! È questo il grido di allarme che CNA Territoriale di Ancona ha raccolto dal sistema delle imprese della formazione lingui ...