Texas tenta di ribaltare il risultato delle elezioni Usa per far vincere Trump

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Con un ricorso alla Corte Suprema, l’Attorney General del, Ken Paxton, stando di strappare a Biden la vittoria nelleUsa e far. Come riportato dal Corriere, l’ultimo assalto per rovesciare ilUsa del 3 novembre, che ha decretato la vittoria del candidato democratico Joe Biden, è guidato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.