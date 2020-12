Testo di Ossigeno di Nitro feat Vegas Jones | il nuovo singolo da GarbAge

(Di venerdì 11 dicembre 2020)diè quel brano da ascoltare quando il club sta chiudendo e i pensieri sulla serata appena trascorsa e sull’esistenza ancora in corso fanno breccia tra i fumi dell’adrenalina che si dilegua. “Fa male anche a me”, con queste parole esordisce ildi Nicola Barbera (questo il nome di battesimo di) nelinserito nell’edizione digitale di, l’ultima fatica discografica del rapper vicentino. Anche a questo girosi fa accompagnare dae ritorna ai fasti di Trankilo,del 2017 con il quale i due artisti avevano iniziato il discorso sulle storie finite male e sul vuoto delle conseguenze. Il ...

sosbiglietti : Ossigeno, Nitro ft Vegas Jones testo e audio nuovo singolo -

Ultime Notizie dalla rete : Testo Ossigeno

Rapologia

MASCHERINE 1): Le mascherine non fermano la diffusione di COVID-19, i risultati dello studio peer-reviewed Dic 3, 2020 Lo studio di controllo randomizzato danese è stato il primo al mondo a testare l’ ...In un PalaModì riaperto al basket, si rivela decisivo il terzo quarto: un break di 26-12 crea il solco che spacca la partita. E ora i ragzzzi di Garelli sono in vetta ...