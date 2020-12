Terza Ondata e Apertura Scuole, Sebastiani Spiega La Correlazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il matematico Giovanni Sebastiani analizza i dati sui contagi degli scorsi mesi e cerca di capire se vi è stata una Correlazione tra Apertura della scuola e seconda Ondata. “Se hai un fenomeno, cerchi di interpretarlo. Finché ho una teoria che mi Spiega lo scoppio della seconda Ondata, io adotto quella. Cos’abbiamo a favore dell’ipotesi sulle Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il matematico Giovannianalizza i dati sui contagi degli scorsi mesi e cerca di capire se vi è stata unatradella scuola e seconda. “Se hai un fenomeno, cerchi di interpretarlo. Finché ho una teoria che milo scoppio della seconda, io adotto quella. Cos’abbiamo a favore dell’ipotesi sulle

