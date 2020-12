Terremoto-Ferrari, lascia l'ad Camilleri: al suo posto Elkann. Dago-bomba: "Cosa c'è dietro, davvero" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una bomba, un fulmine a ciel sereno in Ferrari: Louis Camilleri, ceo di Maranello, si è dimesso "con effetto immediato" per "motivi personali". La guida operativa passa così ad interim a John Elkann. Quest'ultimo ha commentato l'addio del ceo: "Durante i tempi incerti e difficili della pandemia, Louis ha guidato la nostra azienda con mano ferma, facendo della sicurezza e del benessere dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e della nostra comunità, la sua priorità assoluta". E ancora, Elkann si è detto "orgoglioso" della gestione Camilleri e ha aggiunto: "Ho appreso con grande dispiacere, so che per lui non è stata una decisione facile ma, come sempre accade con scelte così importanti, dobbiamo rispettarla. A lui sono estremamente grato per tutto ciò che ha fatto per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una, un fulmine a ciel sereno in: Louis, ceo di Maranello, si è dimesso "con effetto immediato" per "motivi personali". La guida operativa passa così ad interim a John. Quest'ultimo ha commentato l'addio del ceo: "Durante i tempi incerti e difficili della pandemia, Louis ha guidato la nostra azienda con mano ferma, facendo della sicurezza e del benessere dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e della nostra comunità, la sua priorità assoluta". E ancora,si è detto "orgoglioso" della gestionee ha aggiunto: "Ho appreso con grande dispiacere, so che per lui non è stata una decisione facile ma, come sempre accade con scelte così importanti, dobbiamo rispettarla. A lui sono estremamente grato per tutto ciò che ha fatto per la ...

infoiteconomia : Terremoto in casa Ferrari | lascia l'ad Camilleri ei social si scatenano - giornalettismo : Terremoto in casa #Ferrari, l'ad #Camilleri lascia e i social si scatenano #Formula1 #Binotto - ciccionocera95 : @orang3county Qui è un terremoto eh, la Ferrari mica è solo f1?? - lizzybennet__ : io che stavo commentando il sondaggio sui piloti 2000 vs. terremoto in casa ferrari -