Tennis, altro allenamento “italiano” per Stan Wawrinka. Lo svizzero in campo con Matteo Berrettini (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo Jannik Sinner, Stan Wawrinka continua ad allenarsi in vista della prossima stagione con i Tennisti italiani. Lo svizzero è sceso in campo quest’oggi insieme a Matteo Berrettini, allenandosi insieme al romano in quel di Montecarlo all’aperto sul cemento. Un allenamento che lo svizzero ha voluto mostrare a tutti i suoi follower su Instagram, dedicando un post ed un ringraziamento allo stesso Berrettini: “Allenarsi all’aperto a dicembre…. Che sensazione! Non c’è niente di meglio! Grazie Matteo Berrettini”. IL POST DI Stan Wawrinka Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stanislas ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo Jannik Sinner,continua ad allenarsi in vista della prossima stagione con iti italiani. Loè sceso inquest’oggi insieme a, allenandosi insieme al romano in quel di Montecarlo all’aperto sul cemento. Unche loha voluto mostrare a tutti i suoi follower su Instagram, dedicando un post ed un ringraziamento allo stesso: “Allenarsi all’aperto a dicembre…. Che sensazione! Non c’è niente di meglio! Grazie”. IL POST DIVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daislas ...

Vika Azarenka, la campionessa nata due volte

La ‘nuova’ Vika Azarenka è una campionessa ritrovata, dopo essere stata a un passo dal ritiro Credere in se stessi, sempre. Banale, certo, ma non così scontato. Per Vika Azarenka, questo concetto appa ...

La Valletta tennis club di Narni tra i primi circoli in Italia

Primi nella provincia e, nella sua categoria, tre stelle, addirittura decimi a livello nazionale: il Circolo Tennis della Valletta di Narni sale inaspettatamente nelle classifiche ...

