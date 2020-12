Telethon 2020: la pandemia non ferma la storica maratona benefica Rai (Di venerdì 11 dicembre 2020) Amadeus Telethon A Natale scegli il dono della generosità; è questo il claim scelto per l’ormai storico appuntamento di fine anno con la maratona televisiva del Telethon, che torna sulle reti Rai dal 12 al 19 dicembre per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e far conoscere il lavoro e i progressi raggiunti dalla fondazione. L’edizione numero 31 coinvolgerà i canali tv, radio, le principali testate giornalistiche, la piattaforma RaiPlay e i canali social della tv di Stato, e vedrà alternarsi sul palco, nel consueto mix di approfondimento e intrattenimento i più importanti volti Rai, in compagnia di medici, ricercatori, persone comuni e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Lo scorso anno la maratona permise di raccogliere la cifra record di 45.181.023 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020) AmadeusA Natale scegli il dono della generosità; è questo il claim scelto per l’ormai storico appuntamento di fine anno con latelevisiva del, che torna sulle reti Rai dal 12 al 19 dicembre per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e far conoscere il lavoro e i progressi raggiunti dalla fondazione. L’edizione numero 31 coinvolgerà i canali tv, radio, le principali testate giornalistiche, la piattaforma RaiPlay e i canali social della tv di Stato, e vedrà alternarsi sul palco, nel consueto mix di approfondimento e intrattenimento i più importanti volti Rai, in compagnia di medici, ricercatori, persone comuni e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Lo scorso anno lapermise di raccogliere la cifra record di 45.181.023 ...

