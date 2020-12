Tar L' Aquila sospende ordinanza Abruzzo Accolto ricorso Governo | si torna Zona Rossa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L'- Il Tar dell'hala richiesta di sospensiva avanzata daldell'del presidente della RegioneMarsilio. La pubblicazione del decreto dei giudici amministrativi dovrebbe avvenire a breve. L'ad essere, sia pure probabilmente per poche ore, in attesa che ilstabilisca la nuovain cui la regione può rientrare alla luce dei nuovi risultati sui contagi. L'con l'era di fatto passato da un regime diad arancione. "In presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni ...