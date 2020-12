Tapiro d’oro a Roberto Bolle: Staffelli finisce in ospedale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Valerio Staffelli, Tapiro a Roberto Bolle Il balletto di Roberto Bolle trasmesso su Rai1 il 7 dicembre in occasione della riapertura della Scala e spacciato per inedito, altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York. Per questo motivo Striscia la Notizia, che ha sollevato il caso, ha tentato di consegnare un Tapiro d’oro all’étoile, ma l’operazione è finita male: per l’inviato Valerio Staffelli si è reso necessario un trasferimento in ospedale con l’ambulanza. A riferirlo è lo stesso tg satirico di Canale5, che ricostruisce così l’accaduto: Staffelli aveva intercettato Bolle fuori dagli studi Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020) ValerioIl balletto ditrasmesso su Rai1 il 7 dicembre in occasione della riapertura della Scala e spacciato per inedito, altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York. Per questo motivo Striscia la Notizia, che ha sollevato il caso, ha tentato di consegnare unall’étoile, ma l’operazione è finita male: per l’inviato Valeriosi è reso necessario un trasferimento incon l’ambulanza. A riferirlo è lo stesso tg satirico di Canale5, che ricostruisce così l’accaduto:aveva intercettatofuori dagli studi Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di ...

Stefanialove_of : @VStaffelli L'inviato di Striscia la notizia è stato investito da un taxi in centro a Milano proprio mentre stava… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: L'inviato di Striscia la notizia #ValerioStaffelli è stato investito da un taxi in centro a Milano proprio mentre stava… - kalyaMail : RT @Striscia: 'Il tassista e @RobertoBolle non mi hanno neanche chiesto scusa e i soccorsi li ho dovuti chiamare io!'. Il nostro @VStaffell… - spall3tti : RT @ultimenotizie: L'inviato di Striscia la notizia #ValerioStaffelli è stato investito da un taxi in centro a Milano proprio mentre stava… - Striscia : 'Il tassista e @RobertoBolle non mi hanno neanche chiesto scusa e i soccorsi li ho dovuti chiamare io!'. Il nostro… -

