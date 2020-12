Tamponi a 70 riders bolognesi, tutti negativi (Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Percorso netto per i riders di Bologna che oggi, in autostazione, hanno partecipato allo screening per l’individuazione del Covid-19: “Tutti negativi gli esiti dei tamponi”, segnala l’assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, con un post su Facebook. Allo screening volontario hanno partecipato una settantina di fattorini, riferisce Tommaso Falchi di Riders Union. “Voglio ringraziare tutti i medici ed il personale dell’Ausl che hanno effettuato i test rapidi, tutti i riders che sono venuti a fare il tampone- scrive Lombardo- tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Riders Union) e le piattaforme (Mymenu e Domino’s Pizza) firmatarie della Carta di Bologna per avere sostenuto questa iniziativa, in attuazione del diritto alla salute ed alla sicurezza”. In più, l’assessore ringrazia anche “le piattaforme Consegne etiche e Just eat per avere comunicato e diffuso ai loro riders l’iniziativa”. Quella di oggi è “una sperimentazione riuscita che rifaremo nuovamente nei prossimi giorni- ribadisce Lombardo-. Bene questa iniziativa ottenuta grazie alle mobilitazioni dei riders, non a caso Bologna è la prima città- dichiara Falchi- ora continuiamo a fare battaglia nei tavoli nazionali per avere diritti e tutele piene, come per esempio la malattia”. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Percorso netto per i riders di Bologna che oggi, in autostazione, hanno partecipato allo screening per l’individuazione del Covid-19: “Tutti negativi gli esiti dei tamponi”, segnala l’assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, con un post su Facebook. Allo screening volontario hanno partecipato una settantina di fattorini, riferisce Tommaso Falchi di Riders Union. “Voglio ringraziare tutti i medici ed il personale dell’Ausl che hanno effettuato i test rapidi, tutti i riders che sono venuti a fare il tampone- scrive Lombardo- tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Riders Union) e le piattaforme (Mymenu e Domino’s Pizza) firmatarie della Carta di Bologna per avere sostenuto questa iniziativa, in attuazione del diritto alla salute ed alla sicurezza”. In più, l’assessore ringrazia anche “le piattaforme Consegne etiche e Just eat per avere comunicato e diffuso ai loro riders l’iniziativa”. Quella di oggi è “una sperimentazione riuscita che rifaremo nuovamente nei prossimi giorni- ribadisce Lombardo-. Bene questa iniziativa ottenuta grazie alle mobilitazioni dei riders, non a caso Bologna è la prima città- dichiara Falchi- ora continuiamo a fare battaglia nei tavoli nazionali per avere diritti e tutele piene, come per esempio la malattia”.

