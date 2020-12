Switch il mese scorso ha superato le vendite di PS5 e Xbox Series X/S negli USA (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nintendo Switch continua ad essere la console più venduta in America. Il mese scorso infatti, le persone hanno acquistato più la console ibrida di Nintendo che quelle next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Secondo il tracker delle vendite di NPD Group che monitora l'andamento delle vendite, la versione normale di Nintendo Switch e Lite hanno venduto 1,35 milioni di unità nel paese a novembre. Ciò è stato probabilmente in parte determinato sia dall'evento di vendita del Black Friday che dalla gente che ha acquistato regali per Natale. NPD dice che questo è il 24° mese consecutivo in cui la console di Nintendo è arrivata al top. Tuttavia c'è anche da considerare che le unità di PlayStation 5 e Xbox ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nintendocontinua ad essere la console più venduta in America. Ilinfatti, le persone hanno acquistato più la console ibrida di Nintendo che quelle next-gen, ovvero PlayStation 5 eX/S. Secondo il tracker delledi NPD Group che monitora l'andamento delle, la versione normale di Nintendoe Lite hanno venduto 1,35 milioni di unità nel paese a novembre. Ciò è stato probabilmente in parte determinato sia dall'evento di vendita del Black Friday che dalla gente che ha acquistato regali per Natale. NPD dice che questo è il 24°consecutivo in cui la console di Nintendo è arrivata al top. Tuttavia c'è anche da considerare che le unità di PlayStation 5 e...

