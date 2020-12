Sul Recovery Fund accordo storico. Conte: “Risultato raggiunto senza rinunciare a nessuno dei nostri principi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “E’ stato un Consiglio europeo che possiamo definire storico: ieri è stato raggiunto l’accordo sul bilancio pluriennale e sul Next Generation Ue, un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse straordinarie. Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello Stato di diritto e non abbiamo toccato il regolamento sulla condizionalità del bilancio legato sullo stato di diritto”. E quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa da Bruxelles, al termine del Consiglio europeo che ha superato i veti di Polonia e Ungheria. “Avendo superato i veti – aggiunge il presidente del Consiglio – il clima si è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) “E’ stato un Consiglio europeo che possiamo definire: ieri è statol’sul bilancio pluriennale e sul Next Generation Ue, un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse straordinarie. Abbiamoquesto risultatodeiprincipi, abbiamo ribadito il principio dello Stato di diritto e non abbiamo toccato il regolamento sulla condizionalità del bilancio legato sullo stato di diritto”. E quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa da Bruxelles, al termine del Consiglio europeo che ha superato i veti di Polonia e Ungheria. “Avendo superato i veti – aggiunge il presidente del Consiglio – il clima si è ...

DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - ItaliaViva : Sul Recovery Fund a luglio avevamo chiesto un dibattito parlamentare. Nulla. Poi scopriamo che ci sono 9 miliardi s… - matteorenzi : A luglio chiesi un dibattito in Parlamento su come impiegare le risorse del Recovery Plan, sfidando politicamente l… - Noovyis : (Sul Recovery Fund accordo storico. Conte: “Risultato raggiunto senza rinunciare a nessuno dei nostri principi”) P… - claudio_2022 : RT @byoblu: Sono state rinnovate le sanzioni alla Russia. Nonostante l'emergenza Covid, nonostante le trattative infinite sul Recovery Fund… -