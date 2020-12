“Subaru Baracca” | tornano Aldo | Giovanni e Giacomo con un nuovo sketch

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 dicembre 2020)con il famosoSubaru Baracca, in occasione di un Natale non ordinario Il famoso trio comicoha collaborato con la Casa delle Pleiadi per unprogetto e unvideo, in vista di un Natale sicuramente diverso rispetto ai precedenti. Un video di pura finzione registrato fingendo che le festività, quest’anno, siano uguali a sempre:partono da Milano per raggiungerein Sicilia, anche questa volta a bordo di una Subaru con un equipaggiamento decisamente discutibile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...