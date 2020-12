‘Striscia la Notizia’ | la consegna del Tapiro d’Oro a Roberto Bolle finisce male | Valerio Staffelli colpito dall’auto del ballerino Foto

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è finita per niente bene per, l’inviato di Striscia la Notizia che è rimasto ferito nel tentativo dire il famosissimoaldove premiareper via del fatto che il suo balletto del 7 dicembre trasmesso su Rai Uno in occasione della riapertura della Scala è stato spacciato per inedito, quando in realtà secondo il programma di Canale 5, non era altro che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York. Proprio per questo motivoha intercettatonei pressi degli studi Rai e, dopo il rifiuto deldi concedersi ai microfoni dell’inviato, lo ha seguito ...