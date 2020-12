Strangola la fidanzata 16enne e ne inscena il suicidio | rischia l’ergastolo

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 11 dicembre 2020)lae neil. È entrato con le chiavi di casa e dopo averla sorpresa, l’hata con le sue mani. Dopo ha chiamato i genitori di lei e hato ilper impiccagione della giovanissima. Cristian Zanetti, 22 anni, è stato accusato di ‘femminicidio aggravato dal rapporto di coppia”. Determinante l’esito dell’autopsia, che ha smentito la versione del. Il 22enneta in casa dal fidanzato di 22 anni. Il caso stava per essere archiviato comefino a quando, gli esiti dell’autopsia, non ha chiarito che si è trattato di femminicidio. I fatti sono ...