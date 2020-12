Strage di Erba, Piazza Cavour boccia la richiesta di nuove analisi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Depositate le motivazioni con cui, il 17 novembre, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi. ROME, ITALY – JULY 31: (Photo by Giorgio Cosulich/Getty Images)Non si attendono novità, almeno per ora, nel dossier sulla Strage di Erba. In queste ore sono state infatti depositate le motivazioni che, lo scorso 17 novembre, avevano portato la Corte di Cassazione a respingere il ricorso presentato dagli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Entrambi condannati in via definitiva per l’omicidio di quattro persone. In quel massacro, morirono Raffaella Castagna, il figlio Youssef, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, avvenuto l’11 dicembre 2006. Non ci sarebbero quindi le basi, quindi, per svolgere ulteriori accertamenti in merito a questa vicenda, che sconvolse l’opinione ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Depositate le motivazioni con cui, il 17 novembre, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi. ROME, ITALY – JULY 31: (Photo by Giorgio Cosulich/Getty Images)Non si attendono novità, almeno per ora, nel dossier sulladi. In queste ore sono state infatti depositate le motivazioni che, lo scorso 17 novembre, avevano portato la Corte di Cassazione a respingere il ricorso presentato dagli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Entrambi condannati in via definitiva per l’omicidio di quattro persone. In quel massacro, morirono Raffaella Castagna, il figlio Youssef, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, avvenuto l’11 dicembre 2006. Non ci sarebbero quindi le basi, quindi, per svolgere ulteriori accertamenti in merito a questa vicenda, che sconvolse l’opinione ...

