Stasera Titolo V non va in onda: ecco perché, il motivo

perché Titolo V Stasera – venerdì 11 dicembre 2020 – non va in onda? A causa di un incidente domestico che ha provocato una lussazione alla spalla al conduttore Roberto Vicaretti, Titolo V anticipa la pausa prevista per le festività natalizie e, a partire da questo venerdì, la trasmissione non sarà in onda per tornare una settimana prima rispetto alla programmazione annunciata. Titolo V sarà nuovamente in diretta tv con inchieste inedite e tanti ospiti da venerdì 8 gennaio alle ore 21,20 su Rai 3, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Streaming e tv Dove vedere Titolo V in diretta tv e live streaming? Il programma di approfondimento va in onda tutti i venerdì sera (intorno alle ore ...

É uscito in radio e su tutte le piattaforme streaming “Vediamoci Stasera” il nuovo singolo di Astol con LDA e Robledo. L'emergente artista dello scenario ...

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini debuttano alla conduzione di ‘Junior Bake Off Italia’

Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone del talent per piccoli aspiranti pasticceri, da stasera i conduttori sono pronti a guidare la sfida televisiva su Real Time ...

