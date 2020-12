Star Wars: Rogue Squadron, Patty Jenkins dirigerà il nuovo film in arrivo nel 2023 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una nuova storia ambientata nella “galassia lontana, lontana” creata da George Luca arriverà sul grande schermo nel 2023. Patty Jenkins dirigerà ufficialmente Star Wars: Rogue Squadron, il nuovo capitolo di questa incredibile saga cinematografica. Durante il Disney Investor Day sono stati annunciati diversi attesissimi show e film che arriveranno durante i prossimi anni nelle sale cinematografiche e su Disney+. La Casa di Topolino è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico, della critica e degli investitori grazie ai prossimi progetti in arrivo. Gli amanti del cinema di fantascienza potranno presto imbarcarsi per un nuovo viaggio nello spazio, con Star ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una nuova storia ambientata nella “galassia lontana, lontana” creata da George Luca arriverà sul grande schermo nelufficialmente, ilcapitolo di questa incredibile saga cinematografica. Durante il Disney Investor Day sono stati annunciati diversi attesissimi show eche arriveranno durante i prossimi anni nelle sale cinematografiche e su Disney+. La Casa di Topolino è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico, della critica e degli investitori grazie ai prossimi progetti in. Gli amanti del cinema di fantascienza potranno presto imbarcarsi per unviaggio nello spazio, con...

