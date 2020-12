Spostamenti tra comuni per Natale e Capodanno | verso l' ok ma con alcuni limiti

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - LegaSalvini : ++ ?? CONTE DÀ RETTA A SALVINI: A NATALE E CAPODANNO SPOSTAMENTI TRA COMUNI ++ - FabioRocco86 : RT @CottarelliCPI: Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. Ma non… - AnnaM23189 : RT @mattinodinapoli: #natale, Conte e le deroghe sugli #spostamenti tra Comuni: «Cautela, ma Parlamento si assuma responsabilità» https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Nelle prossime ore ci potrebbe essere un’apertura del Governo in merito agli spostamenti tra comuni normati dal Dpcm di Natale. All’interno di Palazzo Chigi si valuta una modifica delle misure sulla ...Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci: "Non bisogna allentare le restrizioni anti-coronavirus, sono molto preoccupato per queste ...