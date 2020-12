Spezia | ritorno al Picco contro il Bologna mercoledì 16 dicembre

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Torna a casa locostretto a giocare al Manuzzi di Cesena le partite di campionato per interventi di adeguamento dello stadio Albertoche è stato il teatro della prima storica promozione in Serie A.il16, in occasione del turno infrasettimanale, la squadra di Italiano potrà tornare a calcare l'erba di casa che manca dalla finale finale playoffil Frosinone e festeggiata nel proprio stadio. La gara persala Lazio, però, è stata l'ultima in “campo neutro” per la squadra di Vincenzo Italiano. Questo il comunicato con cui loha ufficializzato ilallo stadio: "E' con grande soddisfazione che loCalcio ...